Civilization VII erscheint im Frühjahr für Meta Quest 3 und 3S

HQ

Während viele von euch entweder bereits am Wochenende im Rahmen des Early-Access-Elements in einen Teil von Civilization VII gesprungen sind oder darauf warten, ab morgen im Einklang mit der weltweiten Veröffentlichung ihre generationsübergreifenden Unternehmungen zu beginnen, hat Firaxis jetzt bekannt gegeben, dass es sich mit dem Portierungs-Kraftpaket PlaySide Studios zusammengetan hat, um das 4X-Strategiespiel bald auf Virtual-Reality-Geräte zu bringen.

Konkret handelt es sich um die Headsets Meta Quest 3 und 3S, die das Spiel erhalten sollen, wobei die Markteinführung irgendwann im Frühjahr geplant ist. Es wird ein Erlebnis bieten, das aus einer neuen Perspektive spielt und eine Reihe von Funktionen und Systemen enthält, die in den alternativen Versionen ohne VR nicht vorhanden sind.

In einem Meta-Blogbeitrag heißt es: "Civilization VII - VR nutzt die klassische Top-Down-Ansicht von Civ und versetzt dich an den Command Table, eine brettspielähnliche Konstruktion, in der die Welt vor dir liegt und zum Leben erweckt wurde. Du wirst in der Lage sein, von hoch oben über dem Kommandotisch nach unten zu blicken, um deine Züge strategisch zu planen, oder dich ganz nach innen zu lehnen, um die feineren Details deiner Späher, Städte, Armeen und Wunder zu bewundern."

Die VR-Version des Spiels wird einen Einzelspielermodus sowie kooperative und Versus-Multiplayer-Action gegen drei andere Spieler unterstützen, die rund um das Command Table als ihre jeweiligen Anführer auftreten. Im Rahmen des VR-Setups können Sie auch persönliche Treffen mit Führungskräften erleben und Aktionen und Bewegungen in Echtzeit miterleben.

Das genaue Veröffentlichungsdatum dieser Version des Spiels muss noch bestätigt werden, aber wir haben einen Trailer dafür, den ihr unten sehen könnt.