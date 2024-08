Civilization VII erhalten einen ersten Blick auf das Gameplay bei der Gamescom Opening Night Live

Woran Firaxis gearbeitet hat, werfen wir in wenigen Wochen einen Blick darauf, woran Firaxis gearbeitet hat.

Ukrainischer Unternehmer ist der Meinung, dass die Ukraine in Civilization VII spielbar sein sollte

am 10. Juni 2024 um 23:06 NEWS. Von Jonas Mäki

Vieles von dem, was Russland in den Spielen repräsentiert, ist in Wirklichkeit ukrainische Kultur und Geschichte.