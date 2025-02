Civilization VII Entwickler reagieren auf negative Resonanz und versprechen baldige Korrekturen

HQ

Civilization VII ist für Advanced Access-Spieler erschienen, und trotz der überwiegend positiven Kritiken wurde das Spiel von den Fans heftig kritisiert. Es ist nicht mehr so schlimm wie bei der Veröffentlichung, da das Spiel jetzt auf Steam eine gemischte Punktzahl hat, aber Entwickler Firaxis weiß, dass er mehr tun kann, um die Spieler zufrieden zu stellen, und hat bereits auf seine Fans reagiert.

"In den letzten Tagen hat das Team über euer Feedback nachgedacht, einschließlich unserer jüngsten Steam-Rezensionen während der Early-Access-Phase. Als Verwalter der Civilization-Franchise halten wir uns an einen hohen Standard und streben immer danach, das bestmögliche Spiel zu entwickeln. Civ wäre ohne euch nicht so weit gekommen, und eure Meinung ist uns sehr wichtig", schreibt Firaxis in einem neuen Beitrag auf der Website von Civilization VII.

Als Reaktion auf dieses Feedback wird Firaxis einige große Verbesserungen vornehmen, wobei der erste große Patch im März erscheint. Zu den Prioritäten gehören derzeit die Reparatur der Benutzeroberfläche des Spiels sowie die Implementierung von Funktionen, die von der Community gewünscht wurden. Dazu gehören einige Dinge, von denen man gedacht hätte, dass sie bereits im Spiel sind, wie z. B. die Möglichkeit, Religionen und Städtenamen anzupassen.

Patch 1.1.0 wird viele der Probleme beheben, aber wir werden noch eine Weile warten, bis wir es sehen können. Wir mochten Civilization VII in unserem Test, da wir das Gold in der Kernmechanik des Spiels sahen, aber das Durchsuchen der Benutzeroberfläche ist für viele Spieler im Moment zu lästig.