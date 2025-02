Civilization VII: Deluxe Edition auf Steam kritisiert

HQ

Civilization VII erscheint erst heute offiziell, aber wenn Sie das Deluxe Edition gekauft hätten, hätten Sie den Titel seit letzter Woche im Voraus spielen können. Viele Benutzer auf Steam haben genau das getan und hatten Zeit, den Titel vor der Veröffentlichung zu testen, und offensichtlich sind sie nicht gerade beeindruckt, da die Benutzerbewertungen jetzt bei 51% positiven Bewertungen liegen. Das zeigt, dass die Nutzer*innen Dinge gefunden haben, die sie an Civ 7 zu schätzen wissen, aber auch Dinge, die sie kritisieren können. Firaxis hat versprochen, eine Menge Probleme zu beheben, auf die Benutzer in einem Blog hingewiesen haben, und eine Person, die sich keine Sorgen macht, ist der Chef von Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, der dies in einem Interview mit IGN sagte:

"Wir glauben, dass sich die Stimmung verbessert, je länger die Leute das Spiel spielen, denn mit jeder Veröffentlichung eines neuen Civs geht das Team ein wenig an die Grenzen und unser altes Civ-Publikum ist ein wenig nervös bei dem, was es zuerst sieht, und dann merkt es: Wow, das ist wirklich unglaublich, und sie tauchen ein."

Es ist schwer, ihm zu widersprechen, da die Civilization -Serie normalerweise wackelige Starts hat. Civilization VII erscheint heute für Windows, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Steam Deck und Xbox Series X/S. Sie können unseren Testbericht hier lesen.

