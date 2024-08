Civilization VI wird seit etwa 137.000 Jahren gespielt

HQ

Das nächste Civilization werden wir am 20. August sehen. Um den nächsten Titel zu feiern, hat Firaxis Games einige Informationen über den sechsten Titel der Serie veröffentlicht, und anscheinend spielen wir das Spiel seit 137.000 Jahren. Wir haben 892 Millionen Mal ein neues Spiel auf Level gestartet und waren in 1,38 Billionen Runden an der Reihe. Auch wenn es auf alle Spieler berechnet wird, sind das große Zahlen.

Wenn Sie das Video sehen möchten, können Sie es sich hier ansehen. Civilization VI wurde ursprünglich 2016 mit Sean Bean als Erzähler veröffentlicht, hat aber im Laufe der Jahre zwei Erweiterungen und mehrere kleinere Ergänzungen erhalten. Freust du dich auf Civilization VII und welcher Titel ist dein Favorit in der Reihe?