Civilization VI wird auf PS4 und Xbox One mit unterschiedlichen Inhalten ausgeliefert

Nachdem wir Civilization VI bereits auf PC, iOS-Geräten und zuletzt sogar auf Nintendo Switches spielen konnten, hat Firaxis beschlossen, das umfangreiche Strategiepaket für die großen Konsolen verfügbar zu machen. Am 19. November, gut drei Jahre nach dem initialen PC-Release, dürfen nun also auch endlich PS4- und Xbox-One-Spieler ihr taktisches Kalkül in rundenbasierter Manier unter Beweis stellen und das aktuelle Civ 6 auf dem großen Fernseher genießen. Interessierte sollten beim Kauf jedoch auf die Inhalte schauen, weil 2K Games uns nicht das Gesamtpaket serviert.

Das Basisspiel bleibt auf den Konsolen mehr oder weniger gleich und wird zum vollen Preis angeboten. Obendrauf packt Firaxis die DLC-Völker Polen, Australien, Persien und Mazedonien sowie die Wikinger. Auf der Playstation 4 bekommen Spieler zusätzlich noch Nubien und Indonesien, sowie Khmer - Xbox-One-Spieler müssen diese drei Zivilisationen aber offenbar separat nachkaufen... Die beiden zuletzt veröffentlichten, großen Zusatzinhalte Rise and Fall und Gathering Storm sind auch nicht enthalten und müssen im Erweiterungspaket für rund 50 Euro dazugekauft werden. Dieses Add-On-Duo wird laut 2K Games auch auf der Switch zum Verkauf angeboten werden.