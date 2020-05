Civilization VI tritt dank neuem Season Pass wieder auf den Plan

Publisher 2K hat diese Woche weitere Inhalte für Civilization VI angekündigt. Strategiefans werden einen neuen Season Pass mit dem Namen "New Frontier Pass" bekommen, der in insgesamt sechs Content-Drops unterteilt ist. Auf diese Weise sollen acht neue Zivilisationen, neun weitere Anführer und sechs eigenständige Spielmodi für den Taktik-Hit nachgereicht werden. Der Season Pass kostet 40 Euro und ist auf PC, PS4, Nintendo Switch und Xbox One erhältlich. Ihr könnt die Add-Ons auch einzeln kaufen, wenn ihr nicht alles braucht.

Im ersten Paket, das bereits am 21. Mai eintrifft, stehen das Volk der Maya und Großkolumbien im Mittelpunkt. Beide Fraktionen werden von je einem Anführer begleitet, abgerundet wird das Paket mit dem "Apocalypse"-Spielmodus, neuen Statistiken, die das Überwachen der Städte und Ressourcen vereinfachen sollen, und mehr. Das zweite DLC, das Äthiopien-Paket, wird im Juli veröffentlicht. In den nächsten Monaten wird der Entwickler Firaxis Games den Rest der DLC-Pakete einzeln ausliefern, bis zum März soll dieses Kapitel beendet sein. Unten seht ihr die Roadmap für die geplanten Inhalte. Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Webseite.