Civilization VI: Kostenloses Community-Update kommt nächste Woche

You're watching Werben

Am 17.12. ist es an der Zeit für ein weiteres Community-Update zu Civilization VI. Wie wir heute erfuhren, möchte Entwickler Firaxis bereits am 16.12. ab 20 Uhr deutscher Zeit per Live-Stream auf das Update einstimmen. Zudem wurden wir per Pressemitteilung über das neue Feature "Stadtstaaten-Auswahl" aufgeklärt:

"Neben Balance-Updates und weiteren Verbesserungen bringt jedes Spiel-Update ein neues Feature mit sich, zum Beispiel ein Szenario, einen Spielmodus oder eine Anpassung. Das Spiel-Update des Monats führt dieses Mal die Stadtstaaten-Auswahl sowie zahlreiche Balance-Anpassungen und zusätzliche Änderungen basierend auf den Rückmeldungen der Spieler ein.

Ähnlich wie die Auswahl-Optionen für Naturwunder, die wir im August vorgestellt haben, ermöglicht die Stadtstaaten-Auswahl den Spielern zu entscheiden, welche und wie viele Stadtstaaten in ihren Spielen erscheinen. Dabei kann einfach mit zufällig gewählten Stadtstaaten oder einer eigenen Liste gespielt werden. Damit bietet die Stadtstaaten-Auswahl eine tolle Chance, neuen Stadtstaaten zu begegnen und zudem Einfluss auf die Schwierigkeit des Spiels zu nehmen. Möchtet ihr euch auf Stadtstaaten festlegen, die Wissenschaft fördern, um einen Wissenschaftssieg zu erreichen? Oder wollt ihr vielleicht verhindern, dass Wissenschafts-Booster auftauchen? Die neue Stadtstaaten-Auswahl bietet jede Menge Raum für Experimente!"