Civilization VI gibt es bald als Komplettpaket mit allen Add-Ons

Firaxis hat ihr Strategiespiel Civilization VI im Jahr 2016 gestartet und es bis zum März 2021 unterstützt. Drei große Erweiterungen sind über die Jahre zum Spiel hinzugekommen, um Fraktionen, Spielmechaniken und neue Spielmodi aufzunehmen. Im Laufe des heutigen Tages möchte Publisher 2K eine "Anthology"-genannte Gesamtausgabe des PC-Spiels mit allen zuvor erhältlichen Zusatzinhalten zum vergünstigten Preis veröffentlichen.

Neben dem Hauptspiel (normalerweise 60 Euro), bekommt ihr in dieser Ausgabe die DLCs Rise and Fall (Einzelpreis 30 Euro), Gathering Storm (40 Euro) und den New Frontier Pass (40 Euro) zu Gesamtpreis von 100 Euro. Im Epic Games Store und auf Steam wird diese Edition zu unterschiedlichen Zeiten mit Rabatten angeboten, aktuell lässt sich das Angebot aber noch nicht finden.

Quelle: 2K, Steam.