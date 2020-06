Civilization VI erhält diese Woche ein Balancing-Update

You're watching Werben

Die guten Leute bei Firaxis unterstützen Civilization VI weiterhin mit Inhalten und diese Woche soll ein kostenloses "Community"-Update folgen. Das soll der Spielbalance zugutekommen, damit die Entwickler in den kommenden Monaten ihren Saison-Pass weiterführen können. Noch bevor wir die nächste kostenpflichtige Erweiterung im Juli zu Gesicht bekommen (das Thema wird Äthiopien sein), werden am 25. Juni Änderungen am Red-Death-Mehrspielermodus durchgeführt - Sean Bean ist neuerdings als Sprecher mit dabei.

Vorerst gelangen nur PC-Spieler in den Genuss der Anpassungen, doch die anderen Plattformen werden folgen. Darüber hinaus haben die Entwickler eine Reihe von Ecken und Kanten herausgearbeitet und abgefeilt. Weitere Informationen zu allen Änderungen findet ihr unten im charmanten Update-Trailer für die Community.