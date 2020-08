Civilization VI ab sofort auf Android verfügbar, kostenlose Testversion

Civilization VI steht mittlerweile auf so ziemlich allen Plattformen bereit, doch erst seit letzter Woche dürfen Android-Spieler in das rundenbasierte Strategiespiel eintauchen. Im Google Play Store kostet der Titel knapp 20 Euro und es gibt eine kostenlose Testversion, mit der ihr 60 Runden lang Probe spielen könnt. Die Erweiterungen "Rise and Fall" und "Gathering Storm", sowie alle zusätzlichen Zivilisationen und Szenarios sind via In-App-Käufe erhältlich. Wenn ihr das komplette Paket haben wollt, solltet ihr euch auf erhebliche Kosten einstellen. Civilization VI haben wir uns zuletzt zum Start der iOS-Versionen genauer angesehen. In unserem Test waren wir trotz einiger Abzüge sehr zufrieden mit dem Game und deshalb vermuten wir, dass euch auf Android eine ähnliche Spielerfahrung erwartet.

You're watching Werben