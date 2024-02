Civil War macht sich in einem brandneuen Trailer bereit für den Kampf

Der neue Film von Alex Garland, dem Regisseur von Ex Machina, Annihilation und Men, dreht sich um Civil War und wurde in einem brandneuen Trailer erneut gezeigt. Neben mehr Kämpfen und Leid gibt es auch ein Release-Datum, genauer gesagt am 12. April, und dann werden wir endlich sehen, wie sich der fiese Konflikt entwickelt. Die Inhaltsangabe und den Trailer finden Sie unten.

In naher Zukunft reist ein Team von Journalisten quer durch die Vereinigten Staaten während des schnell eskalierenden Zweiten Amerikanischen Civil War, der die gesamte Nation verschlungen hat, zwischen der amerikanischen Regierung und den separatistischen "westlichen Kräften", die von Texas und Kalifornien angeführt werden. Der Film dokumentiert den Überlebenskampf der Journalisten in einer Zeit, in der die Regierung zu einer dystopischen Diktatur geworden ist und extremistische Partisanenmilizen regelmäßig Kriegsverbrechen begehen

Freust du dich auf die Civil War ?