City Masterplan verspricht fotorealistischen Stadtbau in Unreal Engine 5

Sehnst du dich nach etwas wie Sim City oder Cities: Skylines? Halten Sie dann Ausschau nach dem kürzlich angekündigten City Masterplan, das das Konzept des Städtebaus auf die nächste Stufe zu heben scheint.

Es wurde mit Unreal Engine 5 entwickelt, und dank dessen sprechen wir von einem der visuell beeindruckendsten Strategiespiele, die wir je gesehen haben. Der Begriff "Fotorealismus" wird oft etwas zu großzügig verwendet, aber das kommt ziemlich nah dran. Die Idee ist, dass du deine Traumstadt bauen und die Landschaft nach Belieben verändern kannst, Straßen nach Herzenslust sowie Gebäude bauen und die Wirtschaft reibungslos am Laufen halten.

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Stadtteile in verschiedenen Stilen zu gestalten, von großartigen amerikanischen Skylines bis hin zu gemütlichen chinesischen Vierteln, und die Karten werden riesig versprochen. Die Entwickler sagen außerdem, dass sie ein einfach zu spielendes System mit intuitiven Panels haben, die zeigen, was in deiner Stadt passiert.

Sehen Sie sich unten den ersten Trailer an. Wir kennen das Veröffentlichungsdatum noch nicht, aber auf Steam steht es als "bald erschienen", und PC ist bisher die einzige bestätigte Plattform.