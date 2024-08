City 20 startet am 23. September in den Early Access

Die dystopische Lebenssimulation City 20 von Untold Games wird nächsten Monat in den Early Access veröffentlicht. Wie ihr im Trailer unten sehen könnt, wird das Spiel am 23. September auf den PC kommen und euch zeigen, wie das Leben in einer dystopischen sicheren Zone aussieht.

Du musst vorsichtig sein, um in City 20 zu überleben. Die Survival-Sandbox entwirft eine Erzählung, die auf deinen Entscheidungen basiert, und die Welt um dich herum kann sich verändern, was bedeutet, dass keine zwei Spieler genau die gleiche Erfahrung im Spiel machen werden.

Innerhalb des Early Access-Starts können die Spieler rund 10 Stunden Inhalt erwarten. Du kannst die Stadt erkunden, mit ihren Bürgern interagieren und den beiden wichtigsten NPC-Fraktionen begegnen, die maßgeschneiderte Abschnitte der Stadt bewohnen. Weitere Inhalte und mehr sind geplant, also haltet Ausschau nach zukünftigen Updates auf City 20.