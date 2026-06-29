Ich bin wirklich, wirklich erstaunt über diesen Film. Uwe Boll hat Filmfans im Laufe der Jahre einiges an Müll geliefert, aber das hier könnte einfach die Crème de la Crème sein – und das aus vielen Gründen. Es ist beleidigend, rassistisch, inkohärent und hat im Allgemeinen jegliche sinnvolle Substanz. Ich kann verstehen, warum dieser Film in so vielen Ländern verboten wurde, aber ehrlich gesagt ist die Qualität schlecht genug, um ihn in einer versiegelten Kiste einzuschließen und ins Meer zu werfen, um nie wieder gesehen zu werden.

Die Prämisse ist im Grunde ein sehr rechtsgerichtetes, anti-woke-Szenario, in dem wir einem Selbstjustizler folgen, der rücksichtslos Kriminelle ermordet, die aufgrund des 'schwachen' Rechts- und Justizsystems in Europa und im Westen mit abscheulichen Taten davongekommen sind. Armie Hammer spielt diesen Citizen Vigilante, einen Mann, der eine kroatische Stadt patrouilliert, Opfer identifiziert, sie fragt, ob sie das Gefühl haben, Gerechtigkeit erhalten zu haben, und wenn nicht, nimmt er die Sache selbst in die Hand. Die zugrundeliegende Handlung hat tatsächlich etwas Substanz, aber die Art und Weise, wie sie genutzt und umgesetzt wird, ist ehrlich gesagt abscheulich, da sie routinemäßig Migranten, Islamisten und die woke Linke identifiziert, diese Bevölkerungsgruppen für den Untergang der amerikanischen und europäischen Gesellschaft verantwortlich macht, vorurteilsvolle und vorwurfsvolle Überzeugungen verbreitet und dann Hammers wütenden und grausamen weißen Amerikaner als Held in der Gesellschaft darstellt. Ein Prophet, den der Westen auf ihre Schultern heben sollte.

Es ist auch urkomisch ironisch, wenn man bedenkt, dass Hammers Figur in diesem Film tatsächlich auch ein illegaler Einwanderer ist, wodurch der größere Inhalt und die politischen Untertöne an den Knien abgeschnitten werden. Glaubte Boll wirklich, dass ein undokumentierter Einwanderer, der seine Überzeugungen der Gesellschaft aufzwingt, indem er illegale Einwanderer tötet, weil sie ihre Überzeugungen der Gesellschaft aufdrängen, zu einer kohärenten Handlung führen würde? Ich kann nicht sagen, dass ich ein großer Hammer-Fan bin, aber dieser Film tut ihm überhaupt keinen Gefallen und macht ihn tatsächlich irgendwie zum Gespött.

Die Welt fühlt sich heutzutage wie ein Pulverbehälter an, der explodieren will, und dieser Film nutzt diese Volatilität einfach aus, indem er Suprematisten und Anti-Woke ins Visier nimmt und ihnen Gründe gibt, zu schreien und ihre Überzeugungen weiter voranzutreiben. Hier gibt es kein Gleichgewicht. Es gibt kein Gericht. Es wählt einfach von Anfang an einen demografischen Bösewicht und konzentriert sich dann auf jedes negative Merkmal, das mit der Gemeinschaft verbunden ist. Es fühlt sich an, als sei Boll von der radikalen Anti-Woke-Bewegung inspiriert worden, die soziale Medien wie X (praktischerweise der einzige Ort, an dem man diesen Film über einen Zeitraum von 48 Stunden am Wochenende sehen konnte...) übernimmt und beschlossen hat, daraus einen Spielfilm zu machen. Wieder einmal ist es ehrlich rassistisch und beleidigend für ganze Kulturen.

Werbung:

Aber dieser Film geht über eine Beleidigung für Kulturen hinaus, er ist auch für Filmzuschauer beleidigend. Citizen Vigilante ist aus erzählerischer Sicht ein inkohärenter Durcheinander – wie ich bereits angedeutet habe – mit Sprung zwischen Szenen aus der Vergangenheit und Gegenwart und schafft es nicht, diese Sprünge auf clevere Weise zusammenzusetzen. Die Zeitlinie der Ereignisse, das Tempo, die Charakterentwicklung, die größere Besetzung – nichts davon wird so präsentiert, dass du zufrieden oder gefesselt bist.

Einen Moment entführt und ermordet Hammers 'Held' einen Richter wegen seiner 'schwachen' Haltung in einem von Migranten geführten Gruppenvergewaltigungsfall, und im nächsten besucht er seine Mietfirma, um zu verstehen, warum 10 % seiner Mieter nicht bezahlt haben. Dann gibt es eine Trainings- und Vorbereitungsmontage, bevor er ein Bordell besucht, eine Prostituierte bezahlt, die Zuschauer fünf Minuten lang eine fast pornografische Szene anschauen müssen, bevor Hammers Figur die sexuelle Begegnung abbricht, weil Schimmel an der Wand ist... Natürlich besitzt er das Gebäude, in dem dieses Bordell sitzt, ist wütend, informiert die Prostituierte und macht dann wieder Spaß. Manchmal ist es schwer zu wissen, was dieser Film eigentlich sein will oder wie Boll überhaupt dachte, dass vieles davon Sinn ergab und in den finalen Schnitt aufgenommen werden musste.

Vielleicht ist der erstaunlichste Teil der Misserfolge dieses Films jedoch der Mangel an Integrität in seiner Form der Gerechtigkeit. Hammers Figur behauptet, nur für Gerechtigkeit zu handeln und schlägt gegen diejenigen zurück, die für ihre schrecklichen Taten zu leicht davonkamen. Aber dann mäht er auch Dutzende und Aberdutzende Polizisten nieder, wenn sie ihm im Weg stehen, obwohl sie "nur ihre Arbeit machen". Es gibt sogar einen kurzen Moment, in dem er ein ziviles Auto von der Straße verdrängt, um einen bedeutungslosen Punkt zu beweisen, und das Auto in einem Feuerunfall zurücklässt, was ehrlich gesagt grundlos und kaltblütig ist. Wo ist da die Gerechtigkeit? Wird der 'Held' sich für diese abscheuliche Tat selbst zur Rechenschaft ziehen?

Werbung:

An jeder Ecke merkt man, dass diesem Film Qualität fehlt. Auch wenn ich Hammer nicht befürworte, gibt er in diesem Film wirklich sein Bestes, und es ist offensichtlich, dass er allen anderen Darsteller deutlich überlegen ist. Ich habe manchmal Schauspielerei in Stockvideos gesehen, das ist wirklich so schlecht.

Es gibt keine zwei Perspektiven; Citizen Vigilante ist einer der respektlosesten, abscheulichsten, rassistischsten und beleidigendsten Filme, die ich je gesehen habe, und das ganz ohne die inkompetente Handlung, Struktur, Erzählung, Darstellungen, Tempo – und so weiter. Wie Boll weiterhin Filme machen und vertreiben kann, ist mir wirklich ein Rätsel.