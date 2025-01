Citizen Sleeper 2: Starward Vector könnte das Ende der Serie markieren

HQ

Während die Vorfreude auf die Veröffentlichung von Citizen Sleeper 2: Starward Vector Ende dieses Monats steigt, fragen sich die Fans der Serie, ob dies ihr letztes Abenteuer in der Welt von Citizen Sleeper sein könnte. In einem kürzlichen Interview mit Eurogamer äußerte Schöpfer Gareth Damian Martin, dass er mit der Richtung, die die Serie eingeschlagen hat, zufrieden ist und in Zukunft vielleicht nicht mehr zu ihr zurückkehren wird. Obwohl er die Tür für eine mögliche Rückkehr einen Spalt offen lässt, ist Martin der Meinung, dass das kommende Spiel ein passender Abschluss für das Franchise sein wird.

Neben Videospielen möchte Martin auch andere Wege für die Marke erkunden, wie z. B. die Entwicklung eines Citizen Sleeper-Brettspiels. Für Fans, die sich mehr erhoffen, gibt es vielleicht immer noch aufregende Möglichkeiten, sich mit der Welt auseinanderzusetzen, aber die Zukunft der Spielereihe selbst bleibt ungewiss. Bist du bereit für das mögliche letzte Kapitel?