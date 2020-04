Cities: Skylines und Landwirtschafts-Simulator 19 unter Playstation-Plus-Spielen im Mai

Anfang der Woche hat sich jemand aus dem Internet den Spaß gemacht und eine Fotomontage mit Titeln erstellt, die Abonnenten von Playstation Plus angeblich bald herunterladen dürfen. Die Titel Dark Souls: Remastered und Dying Light (was in Deutschland aufgrund fehlender USK-Wertung eh nicht verfügbar gewesen wäre) waren darauf zu sehen und einige Spieler hätten diese Angebot gerne genutzt - nur war es eben eine Fälschung.

Am Abend klärte Sony die Lage auf und stellte die Titel vor, die ihre zahlende Kundschaft in den kommenden Wochen nutzen darf: Ab dem 6. Mai dürfen sich PS+-Abonnenten auf Landwirtschafts-Simulator 19 und Cities: Skylines freuen. Das Angebot steht bis zum 2. Juni bereit und bis nächste Woche dürft ihr noch Uncharted 4: A Thief's End und Dirt Rally 2.0 aus dem Playstatio Store herunterladen.