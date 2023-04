Cities: Skylines' letzte Erweiterung wurde angekündigt

Hotels & Retreats ist der letzte große Inhalt, bevor Cities: Skylines II später in diesem Jahr veröffentlicht wird.

Festliche Stimmung mit fünf kostenlosen Weihnachtsliedern in Cities: Skylines

am 6. Dezember 2019 um 14:13 NEWS. Von Stefan Briesenick

Seit dieser Woche gibt es in Cities: Skylines ein kostenloses DLC, mit dem ihr in eurer Stadt Weihnachtslieder erklingen lasst. Auf PS4, Xbox One und PC steht online das...