Cities: Skylines' letzte Erweiterung ist für Mai geplant

Als Teil des kürzlichen Paradox-Showcases, das Anfang des Monats stattfand, wurde enthüllt, dass Cities: Skylines nach acht Jahren Post-Launch-Support für das Original endlich eine richtige Fortsetzung bekommen würde.

Im Anschluss daran hat Entwickler Colossal Order die neueste Roadmap für Cities: Skylines angekündigt und enthüllt, dass die letzte Erweiterung für das Spiel im Mai debütieren wird.

Diese Mini-Erweiterung wird scheinbar einen Urlaubsfokus haben, und uns wurde gesagt, dass weitere Details dazu "bald" bekannt gegeben werden! Andernfalls können wir eine Vielzahl kleinerer Inhaltspakete erwarten, die den World Tour - Last Stops-Stapel zusätzlicher Inhalte ausmachen, die bereits am 22. März erscheinen und bis in den Mai hinein laufen.

Zum Auftakt am 22. März gibt es die Shopping Malls, Africa in Miniature- und Sports Venues-Packs, zusätzlich zu einem kostenlosen Update und zusätzlichen Radiosendern, die 80s Movies Tunes, Pop Punk Radio und JADIA Radio Stationen.

Mit Blick auf Mai können wir weitere Inhaltspakete erwarten, einschließlich der Industrial Evolution, Railroads of Japan und der Brooklyn & Queens-Pakete. Es wird auch die Piano Tunes und die 90s Pop Radio Station geben, die hier ankommen.

Auf welche dieser letzten Inhaltsergänzungen für Cities: Skylines freust du dich am meisten?