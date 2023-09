Cities: Skylines II hat sich verzögert... auf Konsolen

HQ

Wenn du sehnsüchtig darauf gewartet hast, deine Karriere als Stadtplaner in Cities: Skylines II beginnen zu können, musst du je nach Plattform, auf der du spielst, jetzt leider länger warten als erwartet.

Denn Paradox und Colossal Order haben angekündigt, dass sich die PlayStation 5- und Xbox Series X/S-Versionen von Cities: Skylines II verzögert haben und nicht mehr am selben Datum wie die PC-Version, also am 24. Oktober 2023, auf den Markt kommen werden.

Auf die Frage, warum diese Verzögerung angekündigt wurde, heißt es in einer offiziellen Erklärung: "Wir arbeiten hart daran, das Spiel für unsere Veröffentlichung am 24. Oktober vorzubereiten. Dabei haben wir erkannt, dass wir mehr Zeit brauchen, um die gesetzten Qualitätsziele zu erreichen. Da wir unseren Spielern das beste Erlebnis bieten wollen, aktualisieren wir das Veröffentlichungsfenster für Xbox und PS5 auf Frühjahr 2024. Die zusätzliche Zeit ermöglicht es uns, uns darauf zu konzentrieren, die Qualität und Leistung über alle Plattformen hinweg zu erreichen."

Cities: Skylines II wird immer noch wie geplant am 24. Oktober auf PC Game Pass erscheinen, und wie sich diese Änderung auf den Veröffentlichungsplan der PC- und Konsolenversionen auswirken wird und was sie nach der Veröffentlichung geplant haben, wurde nur erwähnt, dass dies zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert wird.