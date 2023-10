Cities: Skylines II bekommt einen offiziellen Release-Trailer

HQ

Gestern konnten wir endlich unsere Meinung zum kommenden Cities: Skylines II enthüllen, das am 24. Oktober für PC erscheint (auch im Game Pass enthalten). Es ist ein Städtebau-Simulator und der Slogan "If you can dream it, you can build it!" zeigt, dass der finnische Entwickler Colossal Order viel Vertrauen in sein Spiel hat.

Jetzt haben wir den offiziellen Launch-Trailer bekommen, der uns einen ziemlich guten Überblick darüber gibt, was Cities: Skylines II zu bieten hat, und Sie können es unten überprüfen. Eine Konsolenversion für PlayStation 5 und Xbox Series S/X ist ebenfalls geplant, wurde aber letzten Monat verschoben und erscheint im Frühjahr 2024.