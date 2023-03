Cities: Skylines bekommt dieses Jahr eine Fortsetzung

Städte: Skylines wird diesen Freitag 8 Jahre alt, aber es ist leicht, das zu vergessen, wegen der Vielzahl von Erweiterungen und Updates, die dazu geführt haben, dass neue Stadtbauer kommen und alte zurückkommen. Das hat Colossal Order nicht davon abgehalten, in letzter Zeit eine Fortsetzung zu necken, und jetzt ist es endlich offiziell. Wir werden nicht einmal lange darauf warten müssen.

Weil Cities: Skylines II offiziell angekündigt wurde und später in diesem Jahr für PC, PlayStation 5 und Xbox Series (einschließlich Game Pass) erscheinen wird. Entwickler Colossal und Publisher Paradox scheinen zuversichtlich zu sein, da die Pressemitteilung besagt, dass die "revolutionäre" Fortsetzung es den Spielern ermöglichen wird, "jede Art von Stadt zu bauen, die sie sich vorstellen können, und ihr Wachstum von einem bescheidenen Dorf zu einer geschäftigen Metropole zu verfolgen". Wir erhalten keine Einzelheiten darüber, wie, außer Versprechungen eines "vollständig realisierten Transport- und Wirtschaftssystems, einer Fülle von Konstruktions- und Anpassungsoptionen und fortschrittlichen Modding-Fähigkeiten", aber es gibt wahrscheinlich einen Grund, warum das Spiel nicht auf PS4 und Xbox One kommt, also wird es interessant sein, in den kommenden Monaten mehr zu erfahren.