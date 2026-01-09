Citadeulm für die Nintendo Switch 2 bietet "ein optimiertes Handheld- und Docked-Erlebnis"

HQ

Ende 2025 erfuhr Gamereactor, dass das Fehlen von Switch-2-Devkits, die im Sommer Drittanbieter betroffen hatten, ein Ende hatte, da mehrere Studios, große wie kleine, bereits an ihren Adaptionen und neuen Titeln im Herbst arbeiteten. Jetzt scheint das in Barcelona ansässige Abylight einer davon gewesen zu sein, denn sie sind nun bereit, sowohl ihren interessanten römischen Städtebauer Citadelum auf der Plattform vorzustellen als auch zu veröffentlichen.

Laut dem Studio wurde Citadelum "sorgfältig angepasst, um die volle Leistung der neuen Hardware zu nutzen und ein optimiertes Erlebnis für Handheld- und Docking-Modi zu bieten". Weitere Details wurden nicht genannt, aber man könnte vermuten, dass dies auch die Unterstützung für den Mausmodus der Joy-Con 2 beinhaltet, wie wir ihn beispielsweise in Civilization VII gesehen haben. Außerdem erschien das Spiel nun im australischen eShop, mit einer Downloadgröße von 2,9 GB und einem Preis von 49,99 AUD, falls man mit ähnlichen Veröffentlichungen vergleichen möchte.

Die Ankündigung passt praktisch zu einem Update für die Steam Deck-Version mit "neuer Benutzeroberfläche und Optimierung, um dein römisches Reich überall zu bauen", wodurch Citadelum portabler und verfügbarer als je zuvor ist.