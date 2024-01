Citadelum bringt Städtebauer und Strategie auf mythologische Höhen

Es ist schon ein paar Monate her, dass Abylight exklusiv mit Gamereactor über ihr nächstes Projekt in den Hallen der Gamescom 2023 in Köln gesprochen haben. Zu diesem Zeitpunkt hatte Citadelum noch nicht einmal seinen offiziellen Namen festgelegt, aber sein Marketingleiter, David Martinez, hat uns bereits einige sehr interessante Schlüsselpunkte über das Design des Titels hinterlassen, in dem wir das Management und die Systeme der Städtebauer nehmen werden, um uns in diesem Titel mit Sitz im alten Rom durchzusetzen. in einer Zeit vor der Konstitution des Reiches. Das vollständige Gamescom-Interview findet ihr übrigens unten mit Untertiteln.

HQ

Und jetzt, da wir uns bereits im Jahr 2024 befinden, dem Zeitfenster, das für die Veröffentlichung des Spiels vorgesehen ist, hatten wir die Gelegenheit, an einer Präsentation des Spiels teilzunehmen, diesmal unter der Leitung von Miguel García Corchero, Creative Director. Darin konnten wir mehr über das Design von Citadelum erfahren, das in drei verschiedene Schichten unterteilt wurde, die jeweils einem Spielsystem gewidmet sind, und wie sie sich gegenseitig ergänzen, um eine perfekte Formation zu schaffen.

Die erste Schicht des Gameplays in Citadelum wäre die eines tiefgründigen und abwechslungsreichen Städtebauers, die Frucht der Erfahrung des Studios (dies wird das dritte Spiel des Genres sein, das in Folge entwickelt wird), in dem wir ein kleines römisches Dorf aus ein paar Häusern bauen und erweitern müssen, um zum Epizentrum der Macht in der Region zu werden. Von grundlegenden Systemen wie Wasser und Nahrung (Bau von Aquädukten und Farmen) bis hin zu Produktionsgebäuden und Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Bevölkerung entsprechen, sei es Medizin, Kultur, Religion oder natürlich militärische Entwicklung, werden wir die grundlegenden Systeme wie Wasser und Nahrung entwickeln müssen.

Aber wir sollten uns nicht nur auf unsere Stadt konzentrieren, denn Corchero erklärte weiter, dass die zweite Ebene des Spiels auf dem Management durch eine Weltkarte mit Blick auf andere Städte und Siedlungen basiert. Mit denen, die neutral sind, werden wir in der Lage sein, Handelsrouten für den Austausch von Ressourcen einzurichten. Bei denen, die eine feindliche Flagge haben, bleibt nur der Krieg.

Werbung:

Für diese Schlachten müssen wir unsere Legionen ausbilden und unterhalten und sie dann in offene Schlachten schicken. Es wird eine Reihe von Einheitentypen geben, und ihre Disposition auf dem Schlachtfeld sowie ihre Ausbildung und die Befehle, die sie im Kampf erhalten, werden entscheidend für den Sieg sein.

Aber auch wenn ihr über wirtschaftliche und militärische Macht verfügt, dürft ihr die Gunst der Götter nicht aus den Augen verlieren. Denn hier sind die Gottheiten des römischen Pantheons sehr real und können ihre Gunst anbieten oder ihren Zorn auf sich ziehen, entweder aus einer Laune heraus oder aufgrund unserer Entscheidungen im Spiel. Die dritte Schicht von Citadelum basiert auf diesem System, in dem wir versuchen, die Einmischung der Götter zu kontrollieren, damit sie uns in unseren Zielen begünstigen. Dazu müssen wir Reliquien aus der ganzen Welt suchen und bergen, die wir dann auf dem Altar des Gottes darbringen, dessen Gunst wir haben wollen. Während sich ein Gott verehrt und geliebt fühlt, kann sich ein anderer benachteiligt und vergessen fühlen. Und es ist nicht weise, den Zorn der Götter auf sich zu ziehen.

Corchero hat uns auch einige wichtige Informationen hinterlassen, um zu wissen, was wir in Citadelum erwarten können, und die wichtigste wäre seine Größe. Es handelt sich um einen Titel, der "10-mal größer als One Military Camp" sein wird, die bisherige Arbeit des Studios. Es wird drei Kampagnen umfassen, die sich über die Gebiete Italiens, Hispaniens und Afrikas erstrecken und weiterhin eine starke Unterstützung der Gemeinschaft haben. Abylight kann sich einer der besten Beziehungen zu seiner Spielerbasis rühmen, und mit ihnen im Hinterkopf wird Citadelum Modding-Tools enthalten, mit denen Fans ihre eigenen Szenarien und Kampagnen entwerfen können. Diese Werkzeuge sind die gleichen, die von Entwicklern in der Entwicklung verwendet werden, so dass die Möglichkeiten endlos sein werden.

Obwohl Citadelum immer noch für 2024 geplant ist, hält sich das Studio vorerst mit einem festen Datum zurück (die Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen). Sie arbeiten daran, eine Steam Deck Verifizierung zu erhalten und hoffen auf die Entwicklung einer Konsolenversion, obwohl dies von der Resonanz der PC-Spieler abhängen wird.

Werbung:

Zusammen mit der Präsentation wurde uns auch der erste offizielle Trailer von Citadelum angeboten, in dem Sie einen ersten Blick auf die Systeme werfen können, sowie eine Bildergalerie, die Sie unten finden können.