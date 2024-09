Citadelum bringt Spannung mit neuer Ankündigung: Gladiators of Citadelum kommt noch dieses Jahr!

Abylight Barcelona hat uns eine echte Überraschung geboten, während wir auf die Veröffentlichung seines mythologischen Management-Simulators Citadelum warten. Es stellt sich heraus, dass der Titel, der noch in diesem Jahr vollständig veröffentlicht werden soll und dessen Demo bereits auf Steam verfügbar ist, als Franchise veröffentlicht wird, da das katalanische Studio gerade Gladiators of Citadelum angekündigt hat.

Gladiators of Citadelum ist ein eigenständiges Spiel, in dem wir ein Gladiatorenlager/eine Gladiatorenschule erstellen, in der wir Sklaven trainieren, die besten Kämpfer auswählen, sie ausrüsten und sie in den Kampf ins Kolosseum von Rom schicken. Obwohl der Name viel Action vermuten lässt, handelt es sich eigentlich um einen Simulations- und Management-Genre-Titel, auf den sich das Studio seit Jahren spezialisiert hat.

Um unseren Ruf als Top-Gladiatorenlager für die Spiele in Rom zu wahren, müssen wir unsere Kämpfer fit halten, ihre Ernährung gut ausbalancieren und sie lebhaft und konzentriert bei ihrer Arbeit halten. Jeder Charakter wird einzigartig sein, und während einige wie Berge aussehen, die ihre Feinde mitreißen, sind andere weniger farbenfroh, aber viel charismatischer, was dir mehr Denare einbringen kann... wenn sie die Arena überleben.

Das Veröffentlichungsdatum ist derzeit nicht bekannt, obwohl die Veröffentlichung für 2024 auf dem PC geplant ist. Sowohl Citadelum als auch Gladiators of Citadelum sind Teil desselben Universums, daher sind wir wirklich gespannt, wie sie miteinander in Beziehung stehen werden.