Citadel-Universum wird um eine weitere regionale Spin-off-Serie erweitert

Nach der Ankunft der ersten Staffel der Hauptserie haben wir darauf gewartet, zu erfahren, was als nächstes für Prime Video und The Russo Brothers ' enorm teure Serie Citadel kommt. Es gibt zwar immer noch keine zweite Staffel oder einen Hinweis darauf, dass sie trotz grünem Licht kurz bevorsteht, aber Citadel hat sich seitdem in Form von Spin-off-Serien mit einem lokalisierten Thema erweitert. Kürzlich geschah dies, als die italienische Citadel: Diana debütierte, und nächsten Monat wird es etwas Ähnliches geben, wenn auch die indische Citadel: Honey Bunny eintrifft.

Diese Show wird vom indischen Filmemacher-Duo Raj & DK inszeniert, wobei The Russo Brothers als ausführende Produzenten fungieren. Die Hauptrollen spielen Samantha Ruth Prabhu in der Hauptrolle von Honey und Varun Dhawan in der Nebenrolle von Bunny, und was die Serie betrifft, so ist die vollständige Zusammenfassung wie folgt:

"Als Stuntman Bunny die angeschlagene Schauspielerin Honey für einen Nebenjob rekrutiert, werden sie in eine Welt voller Action, Spionage und Verrat geschleudert. Jahre später, als ihre gefährliche Vergangenheit sie einholt, müssen sich die entfremdeten Honey und Bunny wieder zusammentun und kämpfen, um ihre junge Tochter Nadia zu beschützen."

Citadel: Honey Bunny wird am Prime Video ab dem 7. November 2024 erscheinen, und ihr könnt euch den ersten Trailer für die Show unten ansehen.