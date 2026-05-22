Citadel: Staffel 2

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Es gibt nur sehr wenige Serien, die mich so sehr faszinieren wie Citadel. Oberflächlich betrachtet wirkt es wie irgendein anderes Spionage-Action-Projekt, etwas, das in dieses größere James-Bond-, Jason Bourne- und Slow-Horses-Segment passt, in dem eine Gruppe von Helden die Widrigkeiten überwinden muss, um die Welt vor der Zerstörung zu retten, ohne dass der Durchschnittsbürger je weiß, wie nah sie der Katastrophe waren. Aus diesen Gründen ist Citadel in seinem Aufbau völlig standardmäßig. Erst wenn wir hinter den Vorhang blicken, sehen wir, was diese Show so einzigartig und verwirrend macht.

Zum einen stehen die Russo-Brüder, die gerade mit Avengers: Infinity War und Avengers: Endgame die Türen an den Kinokassen geblasen haben, an der Spitze dieser Serie und inszenieren sogar ganze Episoden, wenn sie die Chance dazu bekommen. Dann gibt es noch die mit Stars gespickte Besetzung, zu der unter anderem Richard Madden, Priyanka Chopra-Jonas und Stanley Tucci gehören, und als Krönung kommt das Budget, das Citadel zu einer der teuersten TV-Serien aller Zeiten macht, wobei die erste Staffel Berichten zufolge 50 Millionen Dollar pro Folge ausgibt. Es gibt viele Hollywood-Filme, die deutlich weniger kosten als eine einzelne Folge von Citadel. Aufgrund dieser Faktoren wird Citadel zu einem immer interessanteren Projekt, ein fast Paradebeispiel für Völlerei im Unterhaltungsbereich. Citadel ist auch interessant, weil – obwohl es ein Budget hat, das dem BIP eines kleinen Landes entspricht – es nie wirklich richtig durchgestartet ist oder geliefert hat, wie die Fans es sich erhofft hatten, wobei die erste Staffel mit mittelmäßigen Eindrücken von Fans und Kritikern startete. Dennoch schien Prime Video von den großen Ambitionen des Universums überzeugt zu sein, genehmigte eine Folgestaffel und mehrere Spin-offs, von denen erstere, die Jahre zum Debüt brauchten und mit einem Furz und ohne großes Aufsehen erschienen, und letztere, die größtenteils alle bereits abgesetzt wurden. In vielerlei Hinsicht könnte man sagen, dass das Citadel -Experiment ein kolossaler und teurer Misserfolg war, was vielleicht auch etwas unfair ist, wenn man bedenkt, dass die Serie – wie gesagt – nicht schlecht, sondern einfach mittelmäßig ist.

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Wie auch immer, genug von der Geschichtsstunde. Citadel s zweite Staffel ist kürzlich erschienen, fast aus heiterem Himmel sogar, und ich habe es geschafft, den Abspann zu laufen. Es ist wieder eine wirklich bizarre Reihe von Episoden, weil man die Vision und das Maßstab, in dem es funktionieren will, sehen kann, aber gleichzeitig schafft es es nie, wirklich Substanz zu erreichen. Es ist ein hohles und vergessliches Erlebnis, bei dem die Charaktere kaum herausstechen, Klischees unkontrolliert sind, die Action zu wünschen übrig lässt, den Bösewichten die Wirkung fehlt und die Handlung an Nuancen mangelt.

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Ohne Zweifel hat die Rückkehr von Citadel ein Premium-Gefühl. Wir sprechen hier von einem weltreisenden Abenteuer, das die Action in beeindruckende Ausblicke und Schauplätze führt und komplexe und chaotische Setpieces mit physischen und realen Orten bietet. In dieser Hinsicht ist es ein bisschen Mission: Impossible-ähnlich, aber es versagt überall sonst nicht. Die Stars haben nicht die Fähigkeit, ihre Figuren über die oberflächliche Entwicklung hinaus zu heben, mit der sie geschrieben wurden, die Action fehlt dieser erstklassige Actionfluss und -kante, die Geschichte kauft weder die albernen, fast Science-Fiction-Elemente moderner Spionageaction noch entfernt sich so weit wie möglich davon, sodass sie in einem Mittelweg bleibt, in dem sie weder so ernst ist wie Slow Horses oder so spaßig wie Mission: Unmöglich. Wieder ist es einfach vergessenswertes Fernsehen, was vielleicht inakzeptabel ist für eine Serie, die so viel Geld benötigt hat.

Und das andere Problem, mit dem Citadel jetzt konfrontiert ist, ist, dass ich keine Zukunft mehr für dieses Universum sehe. Die gescheiterten Spin-offs, der zu lange und kostspielige Produktionszeitrahmen, die narrative Ausrichtung dieser neuesten Staffel, die scheinbar von den beiden Kernfiguren ablenken will, die sie in Staffel 1 etabliert hat – all das zeichnet ein Bild, bei dem man sich fragt, ob überhaupt jemand eine Ahnung hat, wohin Citadel führt... Natürlich gibt es den erzählerischen Faden, bei dem alle rivalisierenden Spionagefraktionen namens Manticore eliminiert werden, aber viele der neugierigen Fragen, die der ersten Staffel zumindest ein wenig Spannung verliehen haben (einschließlich dieser Superspione, die eine Identitätskrise durchmachen), wurden zugunsten eines sehr, sehr typischen Spionagedramas gestrichen. Die Handlung geht größtenteils nur darum, den russischen Präsidenten vor der Ermordung zu bewahren... Es mag so wirken, als wäre ich unfair kritisch, aber die erste Staffel hat eine Welt mit Schattenorganisationen, Doppel- und sogar Dreifachagenten, fortschrittlicher und erstaunlicher Technologie – all den Spielzeugen, die diese ziemlich albernen Spionageideen besonders und weniger verwurzelt und dramatisiert machen, ähnlich wie in einem Kalten-Krieg-Szenario wie Tinker Tailor Soldier Spy. Citadel sollte mehr Mission: Impossible oder sogar Kingsman sein und weniger mittel- bis ältere Leute, die sich in einen Schlagabtausch liefern.

Also nochmal: Citadel ist keine schlechte Serie. Hinter diesem Projekt steckt wirklich zu viel Wohlstand, als dass es weniger als mittelmäßig sein könnte, aber genau das ist es. Es ist eine vergessliche und durchschnittliche Spionage-Actionserie, die in den letzten sieben Episoden genug unterhält, damit Sie das Ende zufrieden finden und sie kaum einen bleiben lässt. Und wie ich bereits erwähnt habe, könnte das in Ihren eigenen Büchern für eine so teure Show völlig inakzeptabel sein.

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