Citadel ist bereits eine der größten Shows von Prime Video aller Zeiten

Amazon wollte sich wirklich nicht zurückziehen, als es beschloss, grünes Licht für die Spionage-Action-Serie Citadel zu geben, da der Streamer die Russo Brothers einspannte, um die Show zu produzieren, während er gleichzeitig beliebte Stars wie Richard Madden und Priyanka Chopra Jonas als Headliner anzapfte. Hinzu kommt, dass es viele Berichte gibt, dass die Serie der Beginn eines größeren Spionageuniversums ist, das nach Prime Video kommt, also ist es unnötig zu erwähnen, dass sie sich auszeichnen musste, und bisher hat sie es wirklich getan.

Prime Video hat angekündigt, dass die Show bereits die Nummer eins in über 200 Ländern auf der ganzen Welt ist, und um dies hinzuzufügen, berichtet Citadel-second-most-popular-series-prime-video/" target="_blank">Collider, dass die Show nur hinter The Lord of the Rings: The Rings of Power als größte Serie des Streamers. Wenn man bedenkt, dass bisher nur die Hälfte der ersten Staffel debütiert hat, wird erwartet, dass Citadel Prime Video's größte Serie aller Zeiten sein wird, wenn Staffel 1 ausgestrahlt wird.

Warum es so viel Erfolg hat, wird der globale Ansatz der Show als einer der Gründe genannt, da die Serie auf der ganzen Welt spielt, eine vielfältige Besetzung hat und sogar Pläne hat, mit Raten in Italien und Indien auszugliedern.

Hast du Citadel schon gesehen?