Citadel: Forged With Fire führt uns in Forsaken Crypts ein

Blue Isle Studios will Citadel: Forged With Fire am 1. November für PC, PS4 und Xbox One veröffentlichen, deshalb haben sie diese Woche einen brandneuen Trailer aufbereitet. Darin erhalten Spieler einen Blick in die Forsaken Crypts, die wohl genauso bedrohlich sind, wie sie klingen. Es gibt drei dieser unheiligen Orte und jede verspricht "Ruhm, Reichtum und spezielle Ausrüstung", heißt es in der Pressemitteilung. Diese Belohnungen springen natürlich nicht von allein in eure virtuellen Rucksäcke, da jeder dieser Orte von einem mächtigen Boss bewacht wird, den ihr auf eurer Reise überwinden müsst. Citadel: Forged With Fire ist seit 2017 auf Steam im Early Access unterwegs und gibt mutigen Abenteurern ein Sandkasten-Rollenspiel mit Magie, Zaubersprüchen, Bauoptionen und fliegenden Besen an die Hand.

