Cissy Jones sollte die weibliche Hauptstimme in Starfield sein, aber Bethesda nahm eine entscheidende Designänderung vor

Einige der größten Veröffentlichungen des Jahres 2023 verfügen über einige ziemlich bekannte Videospiel-Sprachausgabe und Synchronisationsstars. Matt Mercer ist einer von ihnen, aber man kennt auch die ruhige Stimme von Cissy Jones, Joyce Price in Life is Strange, Delilah in Firewatch und seit kurzem auch Adreja, ein Mitglied von Constellation und einer der beliebtesten und von der Hintergrundgeschichte getriebenen Gefährten in Starfield.

Die Film-, Fernseh- und vor allem Videospiel-Synchronsprecherin war eine der Hauptrednerinnen auf der letzten BIG-Konferenz und war so freundlich, uns ein Interview zu geben, das Sie unten mit Untertiteln ansehen können.

Während Jones in dem Interview über ihre Arbeit als Charakter-Synchronsprecherin und die Zukunft ihres Berufs sprach, jetzt, da KI immer stärker in die Branche eindringt, verriet sie auch einige ziemlich interessante Details über die Entwicklung von Starfield und wie es war, Andreja in Bethesdas gigantischem Weltraum-Epos zu spielen.

Zunächst einmal wurde Cissy Jones ursprünglich angeheuert, um die Stimmen für die Hauptfigur in Starfield aufzunehmen, eine Entscheidung, die später von Bethesda geändert wurde, um sich für einen stummen Protagonisten zu entscheiden. "Nun, ich habe 2016 zum ersten Mal für diese Figur vorgesprochen und wurde 2018 eingestellt. Und dann habe ich ursprünglich aufgenommen, um die Hauptfigur zu sein, nicht Andreja. Wir haben etwa 30 oder 40 Stunden Voiceover-Protagonisten aufgenommen und sie haben entschieden, dass es nicht der richtige Weg ist, einen Voice-Protagonisten zu haben."

"Also haben sie das alles rausgeschnitten und gesagt, wir würden euch gerne den Partnercharakter geben, was normalerweise in Videospielen nicht vorkommt. Normalerweise, wenn du die Rolle verlierst, die raus ist, bist du raus, auf Wiedersehen, viel Glück. Aber es war so nett, mit Bethesda zu arbeiten, und sie, sowohl der männliche Hauptdarsteller als auch ich, gaben uns die Hauptrollen."

Cissy Jones merkt auch an, dass sie fünf Jahre damit verbracht hat, Dialogzeilen für ihre Figur aufzunehmen und sie als einen Teil ihrer selbst kennengelernt hat, was sie auch auf etwas seltsame Weise erlebt hat, als sie die Liebes- und Sexszenen von Andreja aufzeichnete.

"Es ist ein bisschen peinlich. Diese Sessions waren wirklich seltsam. Aber ich liebe es, dass die Spiele jetzt dieses Maß an Realismus beibehalten, um so viel Immersion in eine Geschichte zu haben, denn wenn man so viel Zeit mit jemandem verbringt, besteht normalerweise die Wahrscheinlichkeit einer romantischen Verbindung. Warum also nicht sehen, wohin das in den Spielen führt?"