Ciri wurde in The Witcher 4 neu gefasst

Beim Ansehen des Enthüllungstrailers zu The Witcher 4 bei den Game Awards fällt auf, dass Ciri etwas anders klingt. Das hat einen Grund: Ihre Stimme wird tatsächlich von jemand anderem gesprochen. In The Witcher 4 leiht eine neue Synchronsprecherin Ciri ihre Stimme und ersetzt damit Jo Wyatt, die in The Witcher 3: Wild Hunt die Rolle übernahm.

In einem Statement gegenüber TheGamer bestätigte CD Projekt Red, dass Wyatt für das vierte Spiel nicht zurückkehren wird und stattdessen die irische Schauspielerin Ciara Berkeley die Rolle übernehmen wird.

"Ciara Berkeley wurde für die Rolle der Ciri für den The Witcher IV Cinematic Reveal Trailer gecastet. Ciara ist eine talentierte Schauspielerin, die uns mit ihrem Enthusiasmus und ihren stimmlichen schauspielerischen Fähigkeiten beeindruckt hat, und in diesem Trailer glauben wir, dass sie Ciri wirklich zum Leben erweckt hat, und zwar auf eine Weise, die sowohl dem Charakter treu als auch für die Fans der Serie aufregend ist", heißt es in der Erklärung.

Während sich die Aussage in Bezug auf den Trailer nur auf Berkeley bezieht, wurde bestätigt, dass sie Ciri auch im Hauptspiel spielen wird. Während die englische Schauspielerin Jo Wyatt für ihre Zeit als Ciri bekannt war, sind seit The Witcher 3 fast zehn Jahre vergangen, und vielleicht ist es Zeit für eine neue Schauspielerin. Was denkst du?