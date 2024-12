Ciri wird in The Witcher 4 nicht so übermächtig sein wie in The Witcher 3

HQ

Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass Ciri die Protagonistin von The Witcher 4 ist. Diejenigen, die die Bücher gelesen und die Spiele gespielt haben (oder zumindest das gute Ende in The Witcher 3: Wild Hunt gefunden haben), können verstehen, warum CD Projekt Red dies als den nächsten Schritt sah, aber es gibt immer noch einige hochgezogene Augenbrauen. Mit Ciris Kräften scheint es, als müssten wir einige Erklärungen dafür sehen, warum sie Hexer-Magie einsetzt und warum sie weniger übermächtig zu sein scheint.

Wie Executive Producer Małgorzata Mitręga gegenüber GamesRadar erklärte, werden all diese Fragen, die wir jetzt haben, jedoch rechtzeitig beantwortet. "Die Lücke zwischen ihrer völligen Übermacht am Ende des vorherigen Spiels und jetzt, mit den Fähigkeiten, die wir im Trailer gezeigt haben... Dazwischen ist etwas passiert", sagte er. "Wir mussten tief eintauchen, um zu überlegen, wie wir das angehen würden - wir haben großen Respekt vor der Geschichte, sowohl vor den Büchern als auch vor dem, was es in unsere vorherigen Spiele geschafft hat. Aber das war eine der ersten Fragen, auf die wir die Antwort gefunden haben, und so konnten wir diese originelle Geschichte erschaffen, die mit The Witcher 4 beginnt."

Es sieht also so aus, als würde Ciri einen Schritt zurück von ihren Zeitmanipulationskräften machen, um als Hexerin einen Schritt nach vorne zu machen. Das bedeutet nicht, dass Ciri keine Vorteile gegenüber Geralt haben wird. "Sie ist schneller, wendiger - aber man merkt ihr trotzdem an, dass sie von Geralt aufgezogen wurde, oder?" Mitręga bestätigt.

Es wird immer noch einige Leute geben, die Ciri als Witcher in Frage stellen, bis das Spiel herauskommt, aber wir müssen noch eine Weile warten, also erwartet zu gegebener Zeit noch viel mehr dazu.