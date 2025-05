Ciri ist eine "großartige Wahl" für den Protagonisten von The Witcher 4, so der CFO von CD Projekt Red

HQ

Kleben Sie heutzutage alles andere als einen gemeißelten weißen Kerl auf Ihr Videospiel-Cover oder Ihren Trailer, und eine bestimmte Menge wird zwangsläufig schnaufen und mit den Augen rollen, wenn sie glaubt, dass ein weiteres Franchise oder eine weitere Serie den Wokies zum Opfer gefallen ist.

Das Gleiche geschah, als Ciri als Protagonistin für The Witcher 4 enthüllt wurde. Es spielte keine Rolle, wie viel Sinn es machte, wenn man die Ereignisse der vergangenen Spiele bedenkt, aber die Gegenreaktion scheint jetzt weitgehend abgeklungen zu sein. Trotzdem hat Piotr Nielubowicz, Chief Financial Officer von CD Projekt Red, klargestellt, dass das Studio glaubt, dass Ciri die richtige Wahl ist.

"Bei den The Game Awards im Dezember haben wir den ersten Trailer vorgestellt, der mit unserer eigenen Version der Unreal Engine 5 erstellt wurde", sagte Nielubowicz über den polnischen Sender Parkiet. "Obwohl es das Gameplay selbst nicht zeigte, gab es den Spielern eine Vorstellung davon, was sie von The Witcher 4 erwarten konnten. Vor allem wollten wir die Welt mit dem Hauptcharakter des Spiels bekannt machen. Wir glauben, dass Ciri eine großartige Wahl für die neue Saga ist, weil sie uns viele Möglichkeiten bietet - sowohl erzählerisch als auch künstlerisch. Es gibt uns auch die Möglichkeit, die Geschichte aus einer neuen Perspektive zu erzählen."

Viel mehr kann Nielubowicz auf The Witcher 4 nicht verraten, denn es scheint, dass CD Projekt Red das Spiel vorerst unter Verschluss hält. Er sagte jedoch, dass die Ambitionen hoch sind, da der Entwickler das übertreffen möchte, was er mit früheren Spielen mit The Witcher 4 erreicht hat.

The Witcher 4 befindet sich in der Entwicklung für PC, PS5 und Xbox Series X/S.