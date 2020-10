Cinematic- und Gameplay-Trailer zu League of Legends: Wild Rift

Die Macher von League of Legends: Wild Rift haben zwei neue Trailer veröffentlicht, die ihr unterhalb dieser News findet. Laut Pressemeldung soll die Open Beta von Wild Rift in Europa im Dezember starten.

Der Cinematic-Trailer enthält übrigens ein spezielles Cover des Songs "You Really Got Me" von The Kinks, das ab sofort bei Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music und YouTube Music verfügbar ist.

"League of Legends: Wild Rift ist ein MOBA für mobile Geräte. Das Spiel besteht zu einem Großteil aus demselben Gameplay wie League of Legends für den PC, wurde aber für die neuen Plattformen angepasst. So hat Wild Rift eine Twin-Stick-Steuerung und eine abgeänderte Kluft, die für 15-18 Minuten lange Spiele konzipiert wurde. Das Spiel ist kein Port der PC-Variante von LoL - es ist ein von Grund auf neu entwickeltes Spiel, das den Spielern eine LoL-Erfahrung bieten soll, die ihre Zeit wert ist."

You're watching Werben