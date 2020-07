Cinematic Trailer von State of Decay 3 zeigt furchterregenden Hirsch

State of Decay 2 hat an der Formel seines Vorgängers einige Änderungen vorgenommen und sich insbesondere dank des Xbox-Game-Passes als großer Erfolg für die Xbox Game Studios erwiesen. Heute Abend wurde ein dritter Teil angekündigt, Undead Labs kehren in die Rolle des Entwicklers zurück. Ein Trailer zeigt einen ungemütlich aussehenden Hirsch mit offenem Mund und eine isolierte Landschaft in den Bergen. Das Setting kann schon was, aber sehen wir mal, was aus State of Decay 3 wird.

You're watching Werben