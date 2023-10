Cinematic Marvel's Spider-Man 2 Trailer lässt Venom brutal aussehen

HQ

Während einige von uns das Glück hatten, Marvel's Spider-Man 2 bereits ein paar Tage zu spielen, erscheint das Spiel offiziell erst am 20. Oktober. Das ist jedoch weniger als drei Wochen entfernt und Insomniac möchte uns mit einem coolen Trailer daran erinnern.

Dieser zeigt das Spiel jedoch nicht, da es sich um einen CGI-Trailer handelt. Trotzdem schafft es es, Ihnen einen Hinweis darauf zu geben, was Sie in Marvel's Spider-Man 2 in Bezug auf Ton, Kampf und natürlich einen der Hauptbösewichte des Spiels erwartet: Venom.

Hat dich ein CGI-Trailer jemals mehr für ein Spiel gehypt als für das Gameplay?