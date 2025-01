Cillian Murphy wird doch nicht in 28 Years Later auftauchen

HQ

Cillian Murphy wird nicht in die 28 Days Later-Reihe zurückkehren, wie es sich die Fans erhofft hatten. Obwohl er als ausführender Produzent an 28 Years Later beteiligt ist, bestätigte Produzent Andrew Macdonald kürzlich in einem Interview mit Empire, dass Murphy nicht auf der Leinwand zu sehen sein wird. Während Murphy unbedingt Teil des Films sein wollte, erklärte Macdonald, dass der Schauspieler seine Rolle als Jim nicht wieder aufnehmen wird. Macdonald äußerte jedoch die Hoffnung, dass es bei zukünftigen Filmen der Trilogie noch Möglichkeiten zur Zusammenarbeit geben könnte.

Werden Sie den Film auch ohne Murphys Anwesenheit sehen?