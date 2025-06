Cillian Murphy wird als Jim in 28 Years Later: The Bone Temple zu sehen sein

28 Years Later ist nur noch ein paar Wochen von der Veröffentlichung entfernt, und während wir alle auf die Rückkehr eines postapokalyptischen Großbritanniens voller wutender "Zombies" warten, gibt es eine Figur in diesem Fortsetzungsfilm, die bemerkenswerterweise abwesend sein wird. Das ist Cillian Murphys Jim aus dem Original 28 Days Later.

Murphy wird jedoch in der gesamten Trilogie nicht fehlen. Laut einem Interview mit IGN sagt Regisseur Danny Boyle, dass er in Nia DaCostas 28 Years Later: The Bone Temple sowie in einem noch unbetitelten dritten Film mitspielen wird. "Er ist in der zweiten." sagte Boyle. "Ich sollte nicht zu viel verraten. Ich werde umgebracht."

28 Years Later: The Bone Temple wird im nächsten Januar veröffentlicht, also müssen wir nicht mehr lange warten, bis wir Jim wieder in Aktion sehen können. Boyle bestätigte, dass die ersten beiden Filme der 28 Years Later-Trilogie hintereinander gedreht wurden. "Obwohl sich jede Geschichte selbst vervollständigt, gibt es auch einen Übergabeabschnitt zum nächsten Film. Es ist also sehr ehrgeizig. Wir haben noch nicht das Geld für den dritten", sagte Boyle. "Es wird davon abhängen, wie sich der erste schlägt, schätze ich. Aber wenn wir es gut machen, geben sie uns hoffentlich grünes Licht für das Geld und für das dritte. Dafür stehen wirklich alle bereit. Einschließlich Cillian."

Es gibt also einen Grund, sich den zweiten Film anzusehen, wenn Sie sich immer noch nach einer Rückkehr von Jim sehnen.

28 Years Later kommt am 20. Juni in die Kinos.