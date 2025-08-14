Cillian Murphy übernimmt die Aufgaben des Schulleiters in der Netflix-Serie Steve

Obwohl Netflix dafür bekannt ist, viel „Schrott" zu produzieren, bringt der Streaming-Riese jedes Jahr einige Filme heraus, bei denen man deutlich sieht, dass sie auf Auszeichnungen abzielen. Normalerweise sind diese Filme diejenigen, die Kinofenster bekommen, wenn auch kleine, und der nächste im Bunde wird Cillian Murphy in der Hauptrolle sehen.

Dieser Film mit dem Namen Steve folgt einem Schulleiter an einer Reformschule in Großbritannien Mitte der 90er Jahre. Murphy spielt den titelgebenden Steve, einen Mann, der versucht, einer Gruppe junger Studenten zu helfen, die weiterhin gegen seine Hilfe kämpfen, und stattdessen in kriminelles Verhalten übergeht. Einer dieser Schüler ist Jay Lycurgos Shy, derselbe Junge, nach dem das Quellenbuch benannt ist, da diese Verfilmung auf dem Roman von Max Porter basiert.

Unter der Regie von Tim Meilants kommt Steve zuerst am 19. September in die Kinos, bevor er ein paar Wochen später, am 3. Oktober, seine vollständige Netflix-Premiere feiert. Schau dir unten den Trailer für das Drama an, um den Oscar-Oppenheimer Preisträger noch einmal in Aktion zu sehen.