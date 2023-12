Cillian Murphy über einen Peaky Blinders-Film: "Ich bin offen für die Idee"

Peaky Blinders endete im April 2022 im Fernsehen und schloss die Serie mit ihrer sechsten und letzten Staffel ab. Aber uns wurde gesagt, dass dies noch nicht das Ende der Peaky Blinders war, da ein Film angekündigt wurde und angeblich in Arbeit ist, mit dem Ziel, die Geschichte von Thomas Shelby und seiner in Birmingham ansässigen Gang vollständig und ordnungsgemäß abzuschließen.

Nach der Ankündigung des Films im Jahr 2021 und dem gelegentlichen Update des Drehbuchs und der Vorproduktion durch Schöpfer Steven Knight haben wir seitdem jedoch noch nichts Bedeutenderes gehört, und das scheint auch für Hauptdarsteller Cillian Murphy der Fall zu sein.

Denn in seinem Actors on Actors-Interview mit Margot Robbie für Variety wurde er vom Barbie-Star gefragt, was der Plan für den Film Peaky Blinders sei, worauf er antwortete:

"Ich meine, ich bin offen für die Idee. Ich dachte immer, wenn es noch mehr Geschichte zu erzählen gibt... "

Das führte dazu, dass Robbie herausplatzte: "Natürlich gibt es noch mehr zu erzählen! Du bist auf einem Pferd davongeritten! Was nun?"

Möchtest du, dass Peaky Blinders mit einem Film endet oder bist du mit dem Ende von Staffel 6 zufrieden?