Cillian Murphy über die Verwirrung in "28 Years Later": "Die Leute denken, ich sehe aus wie eine Zombie-Leiche"

HQ

Als der erste richtige Trailer zu Danny Boyles Zombie-Fortsetzung 28 Years Later zum ersten Mal erschien, sahen wir unter anderem einen superdünnen, verwesten Zombie, der auf einer Wiese im hohen Gras stand. Der Mann, der diesen dünnen, skelettartigen Zombie spielt, sieht Cillian Murphy zum Verwechseln ähnlich, der die Hauptrolle im Originalfilm 28 Days Later spielte.

Dies führte dazu, dass die Fans zu dem Schluss kamen, dass Murphys Figur im dritten Film nun ein Zombie ist. Dies wurde recht schnell von Boyle dementiert, der erklärte, wer den dünnen Zombie eigentlich spielte und dass die Figur nichts mit dem ersten Film zu tun habe, was Murphy nun auch selbst kommentiert hat.

Murphy lachte über das Elend und sagte in einem Interview mit dem Observer, dass er sich nicht besonders geschmeichelt fühlte.

"Das ist toll, die Leute denken, ich sehe aus wie eine Zombie-Leiche. Das ist sehr schmeichelhaft."