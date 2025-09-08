Cillian Murphy über die "Erleichterung", Christopher Nolans The Odyssey verpasst zu haben

Cillian Murphy und Christopher Nolan haben schon oft zusammengearbeitet. Murphy war einst kurz davor, Batman zu werden, aber stattdessen endete er als einer der Bösewichte in Batman Begins. Er fand seine Hauptrolle schließlich als J. Robert Oppenheimer in dem Film über den berühmten Physiker, wird aber nicht in Nolans kommender Adaption von The Odyssey zu sehen sein.

Murphy sprach mit Variety darüber, dass er etwas verpasst hat, und es scheint, dass er überhaupt nicht traurig ist, sich im nächsten Sommer nicht auf den IMAX-Leinwänden zu sehen. "Ich habe ROMO: Erleichterung, etwas zu verpassen" sagte Murphy. "Ich kann es kaum erwarten, es zu sehen. Wenn irgendein Regisseur auf der Welt The Odyssey bewältigen könnte, dann wäre es Christopher Nolan. Ich bin so aufgeregt, es zu sehen. Er ist einer von einer Million. Er war ein großer Teil meines Lebens als Schauspieler. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was er daraus macht."

Murphy ist auch ohne Auftritt im nächsten Nolan-Feature beschäftigt. Er wird in dem Film "Peaky Blinders" erneut in die Rolle des Tommy Shelby schlüpfen und in "28 Years Later: The Bone Temple" sowie im dritten Film der Trilogie wieder zu seinem Durchbruch zurückkehren.