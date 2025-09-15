Cillian Murphy spricht in 28 Years Later: The Bone Temple über "emotionale" Rückkehr

HQ

Es mag ein bisschen ein Spoiler sein, aber es kam von Danny Boyle selbst, also wissen wir auch, dass es wahr ist. Cillian Murphy wird als Jim in 28 Years Later: The Bone Temple zurückkehren. Es scheint, dass er eine Art Cameo-Enthüllung haben wird, ähnlich wie Jack O'Connells Figur in 28 Years Later, mit einer größeren Rolle im dritten Film der Trilogie.

Im Gespräch mit Josh Horowitz im Podcast "Happy, Sad, Confused" sprach Murphy darüber, wie es war, als Jim zurückzukehren. "Ich war nur für eine kurze Zeit dabei." Murphy bestätigte. "Aber es war ziemlich emotional, zurückzugehen und daran zu denken, wie verdammt lange es her war."

"Die Tatsache, dass der Film immer noch eine gewisse Relevanz zu haben scheint und die Leute ihn immer noch genießen, weißt du." Murphy fuhr fort, bevor er sich weigerte, sich in irgendeine Art von Gespräch über den dritten Film einzumischen, der anscheinend immer noch auf grünes Licht wartet.

28 Years Later: The Bone Temple erscheint am 16. Januar 2026, und wenn Sie mehr von Jim sehen wollen, müssen Sie sicherstellen, dass es ein Kassenerfolg wird, wie es scheint.