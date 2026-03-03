Cillian Murphy sagt, er sei bereit für den dritten Film 28 Years Later

HQ

Nachdem sich 28 Years Later letztes Jahr als eine der großen Erfolgsgeschichten des Horrors erwies, schien es, als wäre die Zombie-Reihe zurück. Nach der schwachen Kassenerfolge der Fortsetzung 28 Years Later: The Bone Temple scheint der dritte und letzte Film der Trilogie jedoch nicht mehr so sicher zu sein wie früher.

Cillian Murphy, der ursprünglich mit seiner Rolle als Jim in 28 Days Later durchgebrochen war, sollte eigentlich für den dritten Film zurückkehren. Als die Times ihn fragte, ob der Film gedreht werden würde, sagte Murphy: "Hoffentlich! Ich bin sowieso bereit."

Es ist nicht die ausführlichste Antwort, aber es scheint, als wüsste nicht einmal einer der Stars des dritten 28 Years Later-Films, was damit vor sich geht. Es gibt Hoffnung, dass er gemacht wird, aber mit dem Kassenflop von 28 Years Later: The Bone Temple ist es schwer zu sagen. Nach einem kurzen Auftritt am Ende des zweiten Films sollte Murphys Figur Jim in der Fortsetzung eine viel größere Rolle spielen. Das könnte genug Anziehungskraft sein, um die Leute wieder anzulocken, falls der Film tatsächlich in die Kinos kommt.