Cillian Murphy kehrt in der Trilogie 28 Years Later zurück

28 Years Later wird in nur wenigen Monaten auf unsere Bildschirme kommen, und während wir in diesem Zombie-Streifen mit einer neuen Besetzung von Überlebenden verwöhnt werden, hoffen die Fans auf eine Rückkehr von Cillian Murphy irgendwann auf der ganzen Linie.

Als Protagonist des ersten Films wird Murphys Figur des Jim von den Fans der Serie geliebt, und er wird zurückkehren... Irgendwann in der Trilogie. Laut DiscussingFilm wurde gestern auf Sonys CinemaCon-Panel enthüllt, dass eine Rückkehr von Jim in Arbeit ist.

"Man muss aber vielleicht ein bisschen warten, um ihn zu sehen", lautet das Zitat, das so ziemlich bestätigt, dass er im ersten Film nicht mitspielen wird. Glücklicherweise wird die Fortsetzung 28 Years Later: The Bone Temple nächstes Jahr erscheinen, was uns eine weitere Chance gibt, Jim zu sehen.

Außerdem gab es anscheinend einen kleinen Einblick in einen neuen Trailer für 28 Years Later auf der CinemaCon, in dem ein sprechender Infizierter zu sehen war.

28 Years Later kommt am 20. Juni in die Kinos.