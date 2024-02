Cillian Murphy ist offen für eine Rückkehr in 28 Years Later

Cillian Murphy dachte nicht, dass 28 Days Later ein Zombiefilm ist, als er zum ersten Mal für die Rolle vorsprach. Er kannte George A. Romeros Night of the Living Dead nicht und ist froh, dass er sie nicht gesehen hat.

In einem Gespräch im Rahmen des Conversations-Programms der SAG-AFTRA Foundation (danke, Variety) sprach Murphy über diesen frühen Hit in seiner Karriere. "Um ehrlich zu sein, war mir nicht bewusst, dass wir einen Zombiefilm machen", sagte er. "Es war genau zu der Zeit, als SARS passierte, und es gab all dieses 'Air Rage'-Zeug. Ich hatte also nie das Gefühl, dass es sich um einen Zombiefilm handelt. Und ich bin froh, dass ich die Romero-Filme nicht gesehen habe, weil ich nicht wusste, wie heilig diese Filme waren."

Murphy spricht auch über das Ende von 28 Days Later und sagt, dass sie ursprünglich zwei Versionen gedreht haben, eine, in der Jim überlebt, und eine, in der er stirbt. Glücklicherweise entschied sich der endgültige Schnitt für die erste Option, so dass wir Murphy möglicherweise in 28 Years Later zurückkehren sehen könnten. "Ich bin verfügbar" war alles, was er zu einer Fortsetzung sagte, aber das ist genug, um uns etwas Hoffnung zu geben.