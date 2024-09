Cillian Murphy entdeckt erschütternde Wahrheiten über sein örtliches Kloster in Small Things Like These

Nach dem großen Erfolg von Oppenheimer haben Sie vielleicht gedacht, dass Hauptdarsteller Cillian Murphy dies als seinen Durchbruch nutzen würde, um Rollen zu übernehmen, die wirklich das große Geld einbringen, indem er in großen Franchises auftritt. Nun, in naher Zukunft wird das nicht der Fall sein.

Neben seinem baldigen Auftritt in 28 Years Later und dem Ende der Peaky Blinders -Franchise wird der irische Schauspieler auch die Hauptrolle in Small Things Like These spielen, einem historischen Drama, das sich um einen Mann dreht, der erschütternde Wahrheiten über sein örtliches Kloster und sich selbst entdeckt.

Der Film soll im November in die Kinos kommen (um den 1. und 8., je nachdem, wo Sie wohnen), und in diesem Sinne haben wir einen Trailer für den Film und eine vollständige Zusammenfassung, die Sie beide unten sehen können.

Synopsis: "Während er als Kohlenhändler arbeitet, um seine Familie zu ernähren, entdeckt er verstörende Geheimnisse, die das örtliche Kloster hütet - und entdeckt seine eigenen Wahrheiten - die ihn zwingen, sich seiner Vergangenheit und dem komplizenhaften Schweigen einer kleinen irischen Stadt zu stellen, die von der katholischen Kirche kontrolliert wird."