CI Games arbeitet an einem "Premium-Multiplayer-PVE-Taktik-Shooter"

Der Entwickler hinter der Sniper Ghost Warrior-Serie, CI Games, hat angekündigt, sein Portfolio in Zukunft um einen " Premium-Multiplayer-PVE-Taktik-Shooter" zu erweitern. Wie in einer Pressemitteilung erwähnt, wurde uns gesagt, dass dieses Projekt vom internen Entwicklungsteam von CI, Underdog Studio, abgewickelt wird und dass das Spiel einen Live-Service-Ansatz haben wird, der darauf abzielt, dass der Titel lange nach dem Start unterstützt wird.

Bekannt als Project Scorpio, wird dieses Spiel erstellt, während Underdog Studio weiterhin "die erfolgreiche Formel der SGW-Serie vorantreibt", wie die Veröffentlichung erwähnt.

Ansonsten wurde auch hinzugefügt, dass CI Games sein Portfolio weiter ausbauen wird, indem es mit externen Partnern zusammenarbeitet, um "in neue Bereiche der Unterhaltung zu diversifizieren", was darauf hindeutet, dass das Spieleunternehmen in TV und Filme expandieren möchte, obwohl die genaue Bedeutung noch geklärt werden muss.