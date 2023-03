Chvrches würde "gerne wieder mit Hideo Kojima am Death Stranding 2-Soundtrack zusammenarbeiten

HQ

Jetzt, da wir wissen, dass Death Stranding 2 in der Zukunft kommt, stellt sich die Frage, wer den Soundtrack des Spiels bilden wird. Wenn man bedenkt, dass das Original Leute wie Bring Me The Horizon, Major Lazer, Khalid und sogar die schottische Band Chvrches (die den Titeltrack kreierte) enthielt, wurde letzterer nun gefragt, ob er für die Fortsetzung zurückkommen wird.

Im Gespräch mit NME antwortete Chvrches' Synthie-Spieler Martin Doherty auf genau diese Frage mit: "Ich meine, wir sind verfügbar. Es gibt noch nichts Formelles. Wir haben miteinander gesprochen [und] wir haben uns gegenseitig stark angedeutet, dass wir beide gerne wieder zusammenarbeiten würden."

Er fuhr fort: "Es findet gerade eine Art Tanz statt. Ich möchte nicht von allen abgelehnt werden, die sagen: 'Können wir bitte im Spiel sein?' und [Kojima] sagt nein. Aber ich weiß es nicht.

"Wir bauen weiterhin eine ganz besondere Beziehung zu Hideo auf. Und ich denke, wir bekommen ihn und ich denke, er bekommt uns. Wenn der Anruf kommt, um mehr zu tun, dann sind wir natürlich in einer Sekunde da."

Dies geschieht, nachdem Kojima Chvrches vor ein paar Wochen als Gaststar für seinen Brain Structure-Podcast engagiert hatte, in dem der legendäre japanische Game Director sagte: "Es wäre schön, wenn wir etwas zum Laufen bringen könnten. Ich möchte etwas anderes machen, etwas, das noch niemand zuvor getan hat. Es wird erwartet, einen Song im Spiel zu haben, oder? Was wäre, wenn wir [Chvrches] 100 Songs oder so machen ließen?"

Würdest du gerne Chvrches wieder mit Kojima arbeiten sehen, oder würdest du gerne sehen, wie jemand anderes den Soundtrack von Death Stranding 2 knacken lässt?