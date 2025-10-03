Church of England ernennt erste weibliche Erzbischöfin von Canterbury

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass die Kirche von England Sarah Mullally zur nächsten Erzbischöfin von Canterbury ernannt hat, was das erste Mal ist, dass eine Frau diese historische Rolle innehaben wird. Mullally, der zuvor Bischof von London war, wird auch als zeremonielles Oberhaupt von Millionen von Anglikanern weltweit fungieren und sich der Herausforderung stellen, die Gräben zwischen konservativen und liberalen Fraktionen zu überbrücken. In ihrer ersten Ansprache verurteilte sie die jüngste antisemitische Gewalt und versprach, dem Schutz und der Fürsorge für die Schwachen Vorrang einzuräumen. Mullally, eine ehemalige Krankenschwester und frühe Verfechterin integrativer Reformen, wird voraussichtlich im nächsten Jahr in der Kathedrale von Canterbury eingesetzt. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!